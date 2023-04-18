Албот одержал 100-ю победу в карьере
Раду Албот обыграл Федерико Корию в первом круге турнира в Баня-Луке – 6:4, отказ Кории.
33-летний молдаванин провел 234-й матч на уровне ATP и одержал 100-ю победу. В этом году его баланс составляет 5:6.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
иди сюда на
Я верил в его успех в прошлом году
В этом пока совсем плохо+пропуск начала грунтового сезона очень намекает на нехорошее положение дел для сандаля
Во всём согласен кроме зины в Мадриде, на грунте ему не хватает топового фх, его грунт уступает его харду