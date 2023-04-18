Албот одержал 100-ю победу в карьере

Раду Албот обыграл Федерико Корию в первом круге турнира в Баня-Луке – 6:4, отказ Кории.

33-летний молдаванин провел 234-й матч на уровне ATP и одержал 100-ю победу. В этом году его баланс составляет 5:6.

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