Албот одержал 100-ю победу в карьере

Теги ATP Раду Албот Федерико Кория Srpska Open Теннис

Раду Албот обыграл Федерико Корию в первом круге турнира в Баня-Луке – 6:4, отказ Кории.

33-летний молдаванин провел 234-й матч на уровне ATP и одержал 100-ю победу. В этом году его баланс составляет 5:6.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Гений плавно пикует к Гарросу, который и возьмет легко и непринужденно
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ugmyanswer
Ответ Jesse Boy
молодец, парень, гордость республики.
Красавец Альбот, но соточка маловато, думал у него больше побед
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jesse Boy
молодец, парень, гордость республики.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тотал Больше от Киркорова
чё за петушара минусы просто так ставит
иди сюда на
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ugmyanswer
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Здорова. Я предположу, что Джокович вернется на свой уровень в Риме и возьмет его. Алькарас и Синнер главные фавориты в Мадриде. Темные лошадки Медведев (если перестанет себя вести как подросток) и Циципас (непонятна его форма) В Рублева не верю, мне кажется это его "грунтовый" потолок. Надаль, думаю, уже все. В этот камбэк не верю, тело явно намекает, что пора. РГ, согласись, еще рано.
Согласен, на счёт Рафы кстати тоже
Я верил в его успех в прошлом году
В этом пока совсем плохо+пропуск начала грунтового сезона очень намекает на нехорошее положение дел для сандаля

Во всём согласен кроме зины в Мадриде, на грунте ему не хватает топового фх, его грунт уступает его харду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ugmyanswer
Ответ Sawka-promakawka
Я утром захожу, все мои комменты заминусованы, думала, мож у меня «фанат» появился 😀
Бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий