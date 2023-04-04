Тим, выигравший два матча в сезоне: «На самом деле я играю намного лучше, чем во второй половине 2022-го, когда побеждал»

Доминик Тим оценил свой текущий уровень игры

В Эшториле Тим прервал серию из пяти поражений.

«На самом деле я играю намного лучше, чем во второй половине 2022-го, когда побеждал в матчах. Мои удары мощнее, я могу доставить проблем соперникам. Просто не все получается так, как я хочу. Надеюсь, эта победа – новое начало».

Теперь он поборется с Беном Шелтоном.

«Он претендует на попадание в топ-10. Невероятный спортсмен, отлично подает. Он впервые играет на грунте, поэтому я постараюсь использовать свой опыт на этом покрытии».

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