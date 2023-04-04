Тим, выигравший два матча в сезоне: «На самом деле я играю намного лучше, чем во второй половине 2022-го, когда побеждал»

Теги ATP Millennium Estoril Open Доминик Тим Бен Шелтон Теннис

Доминик Тим оценил свой текущий уровень игры

В Эшториле Тим прервал серию из пяти поражений.

«На самом деле я играю намного лучше, чем во второй половине 2022-го, когда побеждал в матчах. Мои удары мощнее, я могу доставить проблем соперникам. Просто не все получается так, как я хочу. Надеюсь, эта победа – новое начало».

Теперь он поборется с Беном Шелтоном.

«Он претендует на попадание в топ-10. Невероятный спортсмен, отлично подает. Он впервые играет на грунте, поэтому я постараюсь использовать свой опыт на этом покрытии».

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4 комментария

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Денис Шмелев
В прошлом году, когда обыгрывал Хуркача и Пола, или даже когда играл с Медведевым, казалось, что начал восстанавливать удары. Но в этом году, по-моему, стало хуже: играет по месту правильно, но часто не попадает в корт из-за недостаточного вращения.
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sedric
Тоже есть такое ощущение, что по игре не особо просел по сравнению с прошлым годом. Вся проблема в психологии, очень много проигрышей на тай-брейках, где все решают один-два удара, которые он сливает.
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Lada_ok
Может ему тренера поменять...
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maalry
Что то не то явно говорит, осенью многие, кто смотрел матчи, явно думали, что это возвращение утраченного. А сейчас мрак( Разве что с мощью ударов согласна
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