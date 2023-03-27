Александрова о погоде в Майами: «Очень жарко и влажно. Самое неприятное даже не солнце, а ветер – резкие порывы, которые уносят мяч»

Теги WTA Miami Open Екатерина Александрова Теннис

Екатерина Александрова оценила условия на турнире в Майами. Она вышла в 1/8 финала, обыграв Белинду Бенчич – 7:6(8), 6:3.

«Здесь очень жарко, где-то 30-31, влажно и очень ветрено. Вот это, наверное, было самое неприятное сегодня: даже не солнце, а больше ветер – довольно резкие порывы, которые уносят мячик.

А так играть здесь комфортно: весьма приятные корты и мячи, и в целом условия весьма хорошие», – сказала Александрова в интервью каналу «Больше!».

Теперь она поборется с Бьянкой Андрееску.

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