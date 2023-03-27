Соболенко о проблемах с ногой: «Есть упражнения, которые нужно делать во время матча, чтобы держать эту мышцу под контролем»

высказалась о проблемах с левой ногой. В пятницу белоруска брала из-за них медицинский перерыв. Вчера она обыграла Мари Бузкову (6:4, 6:3) и вышла в 1/8 финала.

«Есть несколько упражнений, которые нужно делать во время матча, чтобы держать эту мышцу под контролем, но команда сделала все, чтобы я сосредоточилась не на ноге, а на игре».

Теперь Соболенко поборется с . Они сыграют на третьем турнире подряд: в Дубае победила Крейчикова, в Индиан-Уэллс – Соболенко.

«Если давать ей время, она сможет направить мяч куда захочет. Из-за этого с ней сложно. Поэтому нужно сильно на нее давить. Нужно играть очень агрессивно, не давать ей лишнее время и заставлять ее выкладываться. Она прекрасная теннисистка, и против нее всегда тяжело играть.

Здорово, что сейчас в туре есть игроки, которые стабильно показывают хорошие результаты. Мне нравится, что мы играем несколько матчей подряд».

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