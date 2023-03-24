Рублев о победе над Вульфом в Майами: «Приятное чувство, потому что я не знал, чего ожидать. У меня было мало времени на адаптацию»

Теги ATP Miami Open Андрей Рублев Джей-Джей Вульф Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу на Джей-Джеем Вульфом во втором круге в Майами – 7:6(3), 6:4.

«Приятное чувство, потому что я не знал, чего ожидать, и это был мой первый матч здесь. У меня было мало времени на адаптацию. Я знаю, что он опасный соперник, может играть очень хорошо, агрессивно.

Я с самого начала уступал в счете, поэтому было нелегко. В конце [первого сета] я был рад, что сохранил внутреннее спокойствие, и просто ждал своего момента. Как только у меня появился шанс, я его реализовал, а потом заиграл немного лучше и почувствовал себя увереннее.

До этого мы встречались один раз, и в том матче он играл совершенно по-другому. Мне кажется, он сменил тактику: старался как можно больше играть с форхенда и нагружать мой бэкхенд.

Под конец он часто открывал линию, поэтому, как только у меня появлялся шанс, я старался им воспользоваться, потому что он явно слишком много играл мне под бэкхенд».

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1 комментарий

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LeNok
Радует что Андрей видит что его бх стремятся нагружать соперники и улучшает его.Такое ощущение что чем больше соперники играют ему под бх тем лучше Рубль к этому приспосабливается
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