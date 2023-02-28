Младший брат Берреттини в Акапулько дебютирует в основе ATP: «Без Маттео ничего бы не получилось»

Теги ATP Abierto Mexicano Telcel Якопо Берреттини Теннис

Младший брат Маттео Берреттини Якопо поделился эмоциями от выхода в основную сетку ATP. В квалификации №842 рейтинга обыграл Жоффре Бланкано и Лучано Дардери.

«После воскресного матча я не мог поверить, что это происходит в реальности. Прошлой ночью я тоже плохо хорошо спал, но, наверное, это была лучшая ночь в моей жизни.

Без Маттео ничего бы получилось. Я говорю не только про wild card в квалификацию, но и про все. Он настоящий чемпион и очень меня вдохновляет. Еще он очень хороший человек. Он главный человек в моей жизни, и я хочу сказать ему спасибо. Безумно рад, что он есть в моей жизни».

В первом круге основной сетки Берреттини-младший сыграет с Оскаром Отте.

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2 комментария

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Valery24
Почему брат Берретини больше похож на Каррено-Бусту,чем на самого Берретини?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Дюдяков
Автор сам не читал свой текст (
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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