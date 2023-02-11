Синнер о финале в Монпелье: «Неважно, какой категории турнир: важен каждый, на котором ты далеко проходишь»
Янник Синнер высказался о победе над Артуром Фисом в полуфинале в Монпелье.
«На этом турнире он [Фис] победил невероятных игроков, поэтому я знал, что сегодня должен сыграть на очень высоком уровне. Он очень сильный, и у него отличные удары с отскока. Возможно, в первом сете мне немного помог опыт, и немного повезло.
Я очень рад, что вышел в свой первый финал в этом сезоне. Мы упорно тренировались, чтобы играть большие матчи. Неважно, какой категории турнир: важен каждый, на котором ты далеко проходишь».
За титул итальянец поборется с Хольгером Руне или Максимом Кресси.
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