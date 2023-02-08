Бублик потерпел девятое поражение подряд. На матчболе Баррере он сломал три ракетки

проиграл Грегуару Баррере в первом круге в Монпелье – 4:6, 7:6(12), 6:7(3). Он не защитил титул.

В третьем сете Бублик упустил преимущество 4:2. При счете 0:6 на решающем тай-брейке он разбил три ракетки.

Для Бублика это девятое поражение подряд – он не побеждал с октябрьского турнира в Базеле. Это самая длинная безвыигрышная серия в его карьере.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе