Бублик потерпел девятое поражение подряд. На матчболе Баррере он сломал три ракетки
Александр Бублик проиграл Грегуару Баррере в первом круге в Монпелье – 4:6, 7:6(12), 6:7(3). Он не защитил титул.
В третьем сете Бублик упустил преимущество 4:2. При счете 0:6 на решающем тай-брейке он разбил три ракетки.
Для Бублика это девятое поражение подряд – он не побеждал с октябрьского турнира в Базеле. Это самая длинная безвыигрышная серия в его карьере.
треплются. Одна:
- Девочки, а к какому игроку вы больше всего боитесь
попасть?
Все наперебой:"Бублик! Кириос! Шаповалов! Хуркач!
Фучович!..."
- А к кому вы бы хотели?
Все хором:
- К Ваврику!
Такой безалаберный.
Совсем не старался.
Ну, ему виднее.