Бублик потерпел девятое поражение подряд. На матчболе Баррере он сломал три ракетки

Теги ATP Open Sud de France Александр Бублик Грегуар Баррере Теннис

Александр Бублик проиграл Грегуару Баррере в первом круге в Монпелье – 4:6, 7:6(12), 6:7(3). Он не защитил титул.

В третьем сете Бублик упустил преимущество 4:2. При счете 0:6 на решающем тай-брейке он разбил три ракетки.

Для Бублика это девятое поражение подряд – он не побеждал с октябрьского турнира в Базеле. Это самая длинная безвыигрышная серия в его карьере.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
canuck andreyka
Ответ Razrubsis
"Опять для семьи ничего не заработал!", думаю с такими мыслями он их крушил.
С мыслями???🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
canuck andreyka
Лежат ракетки Йонекс на складе готовой продукции,
треплются. Одна:
- Девочки, а к какому игроку вы больше всего боитесь
попасть?
Все наперебой:"Бублик! Кириос! Шаповалов! Хуркач!
Фучович!..."
- А к кому вы бы хотели?
Все хором:
- К Ваврику!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hsmshhzfn5
Он ни разу даже не попробовал в третьем сете смягчить вторую подачу.
Такой безалаберный.
Совсем не старался.
Ну, ему виднее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
eliza-doolittle
А те ракетки, которые остались живы - страшно представить, какие чувства они испытали..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ugmyanswer
Всегда интересно следить когда игроки теряют прилично позиций по рейтингу и как дальше они пытаются вернуть очки, поднятся в таблице
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ugmyanswer
Ответ Razrubsis
"Опять для семьи ничего не заработал!", думаю с такими мыслями он их крушил.
Я думаю он крушил их с мыслью почему же он такой длба
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Razrubsis
"Опять для семьи ничего не заработал!", думаю с такими мыслями он их крушил.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий