Абу-Даби (WTA). Самсонова сыграет с Бадосой в первом круге, Касаткина и Кудерметова начнут со второго

Прошла жеребьевка турнира в Абу-Даби.

(1) стартует со второго круга и сыграет с или квалифаером.

(4) тоже начнет со второго раунда, где ее соперницей станет или .

(8) встретится с .

(3) поборется с или .

Полностью сетка здесь.

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