Абу-Даби (WTA). Самсонова сыграет с Бадосой в первом круге, Касаткина и Кудерметова начнут со второго
Прошла жеребьевка турнира WTA в Абу-Даби.
Дарья Касаткина (1) стартует со второго круга и сыграет с Жиль Тайкманн или квалифаером.
Вероника Кудерметова (4) тоже начнет со второго раунда, где ее соперницей станет Элиза Мертенс или Мартина Тревисан.
Людмила Самсонова (8) встретится с Паулой Бадосой.
Елена Рыбакина (3) поборется с Каролиной Плишковой или Гарбинье Мугурусой.
Полностью сетка здесь.
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