Абу-Даби (WTA). Самсонова сыграет с Бадосой в первом круге, Касаткина и Кудерметова начнут со второго

Теги WTA Мартина Тревисан Каролина Плишкова Гарбинье Мугуруса Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Паула Бадоса Элиза Мертенс Жиль Тайкманн Елена Рыбакина Людмила Самсонова Теннис

Прошла жеребьевка турнира WTA в Абу-Даби.

Дарья Касаткина (1) стартует со второго круга и сыграет с Жиль Тайкманн или квалифаером.

Вероника Кудерметова (4) тоже начнет со второго раунда, где ее соперницей станет Элиза Мертенс или Мартина Тревисан.

Людмила Самсонова (8) встретится с Паулой Бадосой.

Елена Рыбакина (3) поборется с Каролиной Плишковой или Гарбинье Мугурусой.

Полностью сетка здесь.

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2 комментария

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Dym86
Сильный состав и в первом круге Самсонова/Бадоса жесть
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генгбенг
Серия Самсоновой продолжится видимо. Совсем никакая была в Австралии
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