Паркс одержала 12-ю подряд победу в зале
Алисия Паркс обыграла Петру Мартич во втором круге турнира в Лионе – 2:6, 7:6, 6:2.
Для Паркс это 12-я подряд победа на крытом харде. 10 предыдущих она одержала в концовке прошлого сезона, выиграв турниры WTA 125 в Андорре и Анже.
22-летняя американка второй раз в карьере вышла в четвертьфинал уровня тура. Первый был в прошлом году в Остраве, когда по ходу турнира она прошла Каролину Плишкову и Марию Саккари.
Теперь Паркс поборется с Данкой Ковинич или Анной Бондар.
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