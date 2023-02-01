Паркс одержала 12-ю подряд победу в зале

Алисия Паркс обыграла во втором круге турнира в Лионе – 2:6, 7:6, 6:2.

Для Паркс это 12-я подряд победа на крытом харде. 10 предыдущих она одержала в концовке прошлого сезона, выиграв турниры 125 в Андорре и Анже.

22-летняя американка второй раз в карьере вышла в четвертьфинал уровня тура. Первый был в прошлом году в Остраве, когда по ходу турнира она прошла и Марию Саккари.

Теперь Паркс поборется с или Анной Бондар.

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