Андрей Рублев: «Эванс – один из самых умных игроков в туре. У него нет суперданных, но он умеет хорошо использовать слабые стороны соперника»

поделился ожиданиями от третьего круга против в интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– Дальше по сетке Эванс, как справляться с соперником и его резаным слева?

– Жду тяжелый матч, но больше даже не из-за его резаных, а как он может пытаться провоцировать, чтобы вывести меня на эмоции. Он это умеет очень хорошо делать. Он очень умный игрок, умеет хорошо использовать слабые стороны соперника.

– Умеет провоцировать каким образом?

– Потянуть время в нужный момент, где-то может ударить и сразу к сетке побежать, когда-то come on крикнуть. Он эти моменты очень хорошо чувствует. Мне кажется, он один из самых умных игроков в туре. У него нет каких-то суперданных, но он хорошо компенсирует именно этим умением.

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