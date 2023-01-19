Андрей Рублев: «Эванс – один из самых умных игроков в туре. У него нет суперданных, но он умеет хорошо использовать слабые стороны соперника»

Теги Australian Open ATP Дэн Эванс Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев поделился ожиданиями от третьего круга Australian Open против Дэна Эванса в интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– Дальше по сетке Эванс, как справляться с соперником и его резаным слева?

– Жду тяжелый матч, но больше даже не из-за его резаных, а как он может пытаться провоцировать, чтобы вывести меня на эмоции. Он это умеет очень хорошо делать. Он очень умный игрок, умеет хорошо использовать слабые стороны соперника.

– Умеет провоцировать каким образом?

– Потянуть время в нужный момент, где-то может ударить и сразу к сетке побежать, когда-то come on крикнуть. Он эти моменты очень хорошо чувствует. Мне кажется, он один из самых умных игроков в туре. У него нет каких-то суперданных, но он хорошо компенсирует именно этим умением.

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5 комментариев

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nick-basil
Рублев красавец и умница. При этом его невероятный текущий рейтинг - №5 - отражает общий низкий уровень топов. ...
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ariete
Эванса не пройдёт
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nick-basil
Эванс прирожденный боец. Важнейшее турнирное свойство.
+3
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Антон Кривоногов
Думается на этом и закончит Андрей, пару раз брейканет Эванс и полетят осколки по корту от рублевских ракеток.😁
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Матвей Суицидин
Эванс в хороший день может любого победить.
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