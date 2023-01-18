Федерер вместе с Пенелопой Крус и Анной Винтур станет одним из ведущих бала Met Gala
20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер станет одним из ведущих Met Gala – бала нью-йоркского Института костюма. Этот бал считается одним из главных модных событий года.
Мероприятие пройдет 1 мая и будет посвящено Карлу Лагерфельду.
Вместе с Федерером обязанности распорядителей будут выполнять актрисы Михаэла Коэл и Пенелопа Крус, певица Дуа Липа и главный редактор американского Vogue Анна Винтур.
Федерер – икона не только в спорте, а вообще культурный феномен. Воплощением класса его сделала человечность
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