Федерер вместе с Пенелопой Крус и Анной Винтур станет одним из ведущих бала Met Gala

20-кратный чемпион «Больших шлемов» станет одним из ведущих Met Gala – бала нью-йоркского Института костюма. Этот бал считается одним из главных модных событий года.

Мероприятие пройдет 1 мая и будет посвящено Карлу Лагерфельду.

Вместе с Федерером обязанности распорядителей будут выполнять актрисы Михаэла Коэл и Пенелопа Крус, певица Дуа Липа и главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

Федерер – икона не только в спорте, а вообще культурный феномен. Воплощением класса его сделала человечность

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