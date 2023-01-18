Федерер вместе с Пенелопой Крус и Анной Винтур станет одним из ведущих бала Met Gala

Теги Роджер Федерер светская хроника ATP стиль Теннис

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер станет одним из ведущих Met Gala – бала нью-йоркского Института костюма. Этот бал считается одним из главных модных событий года.

Мероприятие пройдет 1 мая и будет посвящено Карлу Лагерфельду.

Вместе с Федерером обязанности распорядителей будут выполнять актрисы Михаэла Коэл и Пенелопа Крус, певица Дуа Липа и главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

Федерер – икона не только в спорте, а вообще культурный феномен. Воплощением класса его сделала человечность

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3 комментария

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giugiaro
Самый стильный теннисист на самом стильном мероприятии) Четко👌
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cosset
Маэстро нарасхват! Теперь Роджер будет приходить к подруге Анне, как она когда-то на его матчи)
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TennisForever
Роджер получает от обычной жизни кайф🤓
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