Пегула о дальнейшем участии в сериале Netflix: «Я хочу больше раскрыться, помочь спорту. Если удастся найти правильный баланс с теннисом, то я готова»
Джессика Пегула рассказала, как относится к участию в документальном сериале Break Point, который выпускает Netflix.
– Правильно ли мы понимаем, что, поскольку за вами ходят камеры, то в будущем расскажут вашу историю?
– Какие камеры?
– Это Netflix?
– Да, разве они не должны были за мной ходить? Они здесь? О, я даже не знала (улыбается). Значит, они хорошо работают.
Да, пожалуй. Всегда сложно найти баланс, насколько широкий доступ предоставить. В прошлом году я не очень активно участвовала. Больше давала интервью, потому что с этим у меня нет проблем.
Посмотрим. Мне точно интересно. Я хочу больше раскрыться, помочь спорту, я считаю, что должна отдавать.
Но в то же время мы все так эгоистично закрываемся в своих маленьких пузырях, когда дело касается тенниса, – что иногда это трудно. Думаю, если удастся найти правильный баланс, то да, я готова.
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