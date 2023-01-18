Гауфф об уверенности в матчах: «Я знаю, сколько работы вложила. Мой дедушка всегда говорил: «Обычно выигрывает самая трудолюбивая команда»

Теги Australian Open WTA Кори Гауфф Теннис

Кори Гауфф ответила, придает ли ей уверенности, что теперь она седьмая ракетка мира. Ее спросили об этом после второго круга Australian Open против Эммы Радукану – 6:3, 7:6(4). 

«Мой настрой примерно такой же. Он не очень зависит от рейтинга. Я знаю, сколько работы вложила. Я не слежу за тренировками каждой соперницы. Я не знаю, больше работаю или нет. Но мне кажется, что в последние пару месяцев я выкладывалась на 100% каждый день. Выходя на матч, я говорю себе: «Ты выложилась по полной, сделала все возможное»/

Мой дедушка – он тренер по бейсболу – всегда говорил: «Обычно выигрывает самая трудолюбивая команда». Он имел в виду, возможно, не победу в данный момент, а в долгосрочной перспективе.

Даже если бы я сегодня проиграла, я знаю, что одна из самых трудолюбивых теннисисток в туре. Я по максимуму выкладываюсь на тренировках и во всем остальном за пределами корта. Я думаю, что в конечном итоге добьюсь желаемых результатов. Я держу это в голове.

Я знаю, что благодаря проделанной работе я сильный игрок. Я научилась этому подходу. Когда считаешь себя трудолюбивым человеком, то знаешь, что в напряженные моменты вся упорная работа принесет плоды».

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