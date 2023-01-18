Гауфф об уверенности в матчах: «Я знаю, сколько работы вложила. Мой дедушка всегда говорил: «Обычно выигрывает самая трудолюбивая команда»

ответила, придает ли ей уверенности, что теперь она седьмая ракетка мира. Ее спросили об этом после второго круга Australian Open против Эммы Радукану – 6:3, 7:6(4).

«Мой настрой примерно такой же. Он не очень зависит от рейтинга. Я знаю, сколько работы вложила. Я не слежу за тренировками каждой соперницы. Я не знаю, больше работаю или нет. Но мне кажется, что в последние пару месяцев я выкладывалась на 100% каждый день. Выходя на матч, я говорю себе: «Ты выложилась по полной, сделала все возможное»/

Мой дедушка – он тренер по бейсболу – всегда говорил: «Обычно выигрывает самая трудолюбивая команда». Он имел в виду, возможно, не победу в данный момент, а в долгосрочной перспективе.

Даже если бы я сегодня проиграла, я знаю, что одна из самых трудолюбивых теннисисток в туре. Я по максимуму выкладываюсь на тренировках и во всем остальном за пределами корта. Я думаю, что в конечном итоге добьюсь желаемых результатов. Я держу это в голове.

Я знаю, что благодаря проделанной работе я сильный игрок. Я научилась этому подходу. Когда считаешь себя трудолюбивым человеком, то знаешь, что в напряженные моменты вся упорная работа принесет плоды».

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