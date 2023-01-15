Циципас о сезоне-2023: «У меня другие цели, и раньше я никогда не позволял себе такие ставить»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас поделился настроем на новый сезон.

«Я вложил много труда и страсти. Сложно так говорить, но понадобился подробный анализ, чтобы понять, как выйти на следующий уровень. 2023-й будет другим – годом, полным прекрасных воспоминаний. Мы проделали огромную работу, чтобы внести изменения перед 2023-м. У меня другие цели, и раньше я никогда не позволял себе такие ставить. И я уверен, что нахожусь на том этапе карьеры, когда могу к этому стремиться».

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9 комментариев

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nick-basil
Цитаты и изречения Степы прекрасны. Могу ему по паре штук в день подбрасывать для медитаций. Типа "победа слаще поражения", "мир и любовь правят миром", "счаятье, это когда тебя понимают", "убийство - страшный грех", ...
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nick-basil
Когда рассеялся ковидный туман, оказалось, что Циципас в топах по всем параметрам. ... (При этом никуда не исчезает смехотворность ситуации с папуськой-тренером)))
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SaltyRose
О! Дорогие Степины болельщики/цы, сериал Netflix вышел, бежим смотреть :)
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GreatMcDavid97
Ответ Lola Lola
Заумь очередная)
Но не нытье медведева
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Stas Salesov
Ответ Хозяин патриотов
Запостить как можно больше философских изречений или перестать повсюду ездить с папой и мамой? Ну не шлем же выиграть
Второе точно исключено, а то мама ремнем пройдется)
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Хозяин патриотов
Запостить как можно больше философских изречений или перестать повсюду ездить с папой и мамой? Ну не шлем же выиграть
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Tarkovski
С нетерпением жду очередную цитату дня от философа Циципаса
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Lola Lola
Заумь очередная)
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Savardus
Цель номер 1: не сломаться
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