Циципас о сезоне-2023: «У меня другие цели, и раньше я никогда не позволял себе такие ставить»

Четвертая ракетка мира поделился настроем на новый сезон.

«Я вложил много труда и страсти. Сложно так говорить, но понадобился подробный анализ, чтобы понять, как выйти на следующий уровень. 2023-й будет другим – годом, полным прекрасных воспоминаний. Мы проделали огромную работу, чтобы внести изменения перед 2023-м. У меня другие цели, и раньше я никогда не позволял себе такие ставить. И я уверен, что нахожусь на том этапе карьеры, когда могу к этому стремиться».

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