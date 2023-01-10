Рублев стал клиентом агентства Пике

Теги Жерар Пике ATP WTA Элина Свитолина Борна Чорич Андрей Рублев Дарья Касаткина Теннис

Первая ракетка России Андрей Рублев стал клиентом агентства Kosmos Management, принадлежащего футболисту Жерару Пике. Рублев завершил многолетнее сотрудничество с IMG.

Кроме того, с этого сезона Kosmos Management представляет интересы Элины Свитолиной и Борны Чорича.

Теперь у агентства есть по игроку топ-10 в обоих турах – в WTA оно работает с Дарьей Касаткиной.

Рублев теперь играет в собственном бренде – сшили в Саратове, и все очень похоже на Nike, от которого он ушел

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
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Странно что у бренда рубло нет буквы r в лого
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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