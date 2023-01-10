Рублев стал клиентом агентства Пике
Первая ракетка России Андрей Рублев стал клиентом агентства Kosmos Management, принадлежащего футболисту Жерару Пике. Рублев завершил многолетнее сотрудничество с IMG.
Кроме того, с этого сезона Kosmos Management представляет интересы Элины Свитолиной и Борны Чорича.
Теперь у агентства есть по игроку топ-10 в обоих турах – в WTA оно работает с Дарьей Касаткиной.
Рублев теперь играет в собственном бренде – сшили в Саратове, и все очень похоже на Nike, от которого он ушел
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