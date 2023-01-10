Рублев стал клиентом агентства Пике

Первая ракетка России Андрей Рублев стал клиентом агентства Kosmos Management, принадлежащего футболисту Жерару Пике. Рублев завершил многолетнее сотрудничество с IMG.

Кроме того, с этого сезона Kosmos Management представляет интересы и .

Теперь у агентства есть по игроку топ-10 в обоих турах – в оно работает с Дарьей Касаткиной.

Рублев теперь играет в собственном бренде – сшили в Саратове, и все очень похоже на Nike, от которого он ушел

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