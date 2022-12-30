Пегула о матче с Квитовой: «Технически это еще не было первым поражением в 2023-м»

Третья ракетка мира оценила свой уровень в первом матче сезона. Он уступила – 6:7(6), 4:6.

– Технически это еще не было первым поражением в 2023-м. Вот такой у меня был позитивный подход (улыбается).

Петра очень хорошо играла. Первый сет был просто сумасшедшим. Типичный матч против нее. Мне кажется, ей всегда удается входить в корт, делать много виннерсов, забивать мощные мячи. Сегодня она весь день очень хорошо подавала.

Мы два часа стабильно играли на высоком уровне. Ближе к концу у меня начались физические проблемы. Да, я считаю, что показала хороший уровень. Нелегко играть с соперницей вроде нее в первом матче сезона.

Многое очень хорошо получилось, но есть куда расти. Матч был тяжелый, но я рада, что после него мне удалось перевернуть ситуацию в миксте (в паре с Тэйлором Фрицем обыграли Мари Бузкову и Иржи Лехечку со счетом 2:6, 6:3, 10-7 – Sports.ru).

– На этом турнире вам гарантированы два одиночных матча в течение довольно долгого периода времени. Поскольку вы готовитесь к и начинаете сезон, как вы считаете, это хорошая возможность влиться в соревновательный ритм или немного замедленный старт?

– Не знаю. Мне нравится набираться уверенности на командных соревнованиях. Даже если речь о победе в миксте, думаю, это все равно на пользу. По крайней мере, мне. Я заявлена в оба разряда, так что, возможно, мне удастся сыграть больше матчей, чем другим.

Мне нравится. Это помогает оставаться в соревновательном режиме. Я все равно постараюсь сыграть в Аделаиде за неделю до Australian Open. Я не придаю этому такого значения. Разумеется, я надеюсь, что мы продолжим побеждать и получать матчевую практику. Конечно, это идеальный вариант.

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