Музетти о прогрессе в 2022-м: «Я стал принимать более взвешенные решения, полагаясь на самый эффективный удар, а не на самый зрелищный»

23-я ракетка мира рассказал, чему научился в прошедшем сезоне.

«Мне пришлось столкнуться с ожиданиями в новом качестве, адаптироваться было нелегко. Быть топ-теннисистом означает разбираться во всех мелочах как на корте, так и за его пределами, и это сложный баланс. Но после победы в Гамбурге все сошлось, и я понял, что могу соревноваться на уровне сильнейших. Думаю, во второй половине сезона я прибавил технически, наконец стал принимать на корте более взвешенные решения, полагаясь на самый эффективный удар, а не на самый зрелищный».

Также итальянец ответил, мотивирует или пугает его потенциальное соперничество с и .

«Ни то, ни другое: если я чему-то и научился за этот год, так это концентрироваться на себе, не обращая внимания на других. Цель на 2023-й – быть еще «эгоистичнее», если можно так сказать. Я не стремлюсь стать соперником одного или другого: я хочу стать лучшей версией Музетти».

Он считает, что готов бороться за «Большие шлемы».

«Нужно ставить самые высокие цели. Надеюсь, что да. И теперь, когда я адаптировалась к быстрому харду, я знаю, что могу играть везде. Даже в Австралии».

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