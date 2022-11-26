Надаль о вылете Испании из Кубка Дэвиса: «Очень жаль. Оба матча они могли выиграть, но это спорт»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал вылет сборной Испании из Кубка Дэвиса.

Испанцы проиграли в четвертьфинале хорватам по результатам двух одиночных матчей. Надаль пропускает командный турнир и сейчас проводит турне по Латинской Америке.

«Очень жаль. Оба матча они могли выиграть, но в итоге проиграли. Это спорт. Одни выигрывают, другие проигрывают, эйфория быстро сменяется грустью. Очень обидно выбыть из такого турнира, мы будем двигаться дальше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе