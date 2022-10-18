Осака о 25-летии: «Каждый год жду, что буду более собранной или волшебным образом стану более взрослой, но поняла, что многие вещи нельзя торопить»

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» посвятила пост своему дню рождения. 16 октября ей исполнилось 25 лет.

«Вот так прошла четверть века, и я считаю, что мне очень повезло, ведь за это время я встретила столько разных людей и побывала в стольких интересных местах.

Если честно, я каждый год жду, что буду более собранной или волшебным образом стану более взрослой, но я поняла, что многие вещи нельзя торопить, и все придет с жизненным опытом.

Спасибо, спасибо, спасибо, что следили за моим путешествием. Я так благодарна за всю любовь и сообщения, я правда не знаю, чем все это заслужила.

Люблю вас и уверена, что еще увидимся ❤️».

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