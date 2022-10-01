Астана (ATP). Медведев стартует матчем с Рамосом, Рублев и Карацев могут сыграть во 2-м раунде, Алькарас поборется с Руне, Джокович – с Гарином

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Стала известна сетка турнира в Астане, который пройдет на следующей неделе.

Даниил Медведев (2) в первом раунде встретится с Альбертом Рамосом.

Андрей Рублев (5) и Аслан Карацев стартуют матчами против квалифаеров, а во втором круге могут выйти друг на друга. Карен Хачанов сыграет с Максимом Кресси.

Карлос Алькарас (1) поборется с Хольгером Руне, Стефанос Циципас (3) – с Михаилом Кукушкиным, а Новак Джокович (4) – с Кристианом Гарином.

Полностью сетка здесь.

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