Астана (ATP). Медведев стартует матчем с Рамосом, Рублев и Карацев могут сыграть во 2-м раунде, Алькарас поборется с Руне, Джокович – с Гарином

Стала известна сетка турнира в Астане, который пройдет на следующей неделе.

(2) в первом раунде встретится с .

(5) и стартуют матчами против квалифаеров, а во втором круге могут выйти друг на друга. сыграет с .

(1) поборется с , (3) – с , а (4) – с .

Полностью сетка здесь.

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