Астана (ATP). Медведев стартует матчем с Рамосом, Рублев и Карацев могут сыграть во 2-м раунде, Алькарас поборется с Руне, Джокович – с Гарином

Стала известна сетка турнира в Астане, который пройдет на следующей неделе.
Даниил Медведев (2) в первом раунде встретится с Альбертом Рамосом.
Андрей Рублев (5) и Аслан Карацев стартуют матчами против квалифаеров, а во втором круге могут выйти друг на друга. Карен Хачанов сыграет с Максимом Кресси.
Карлос Алькарас (1) поборется с Хольгером Руне, Стефанос Циципас (3) – с Михаилом Кукушкиным, а Новак Джокович (4) – с Кристианом Гарином.
Полностью сетка здесь.
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