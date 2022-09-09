US Open. Пары. Финал. Рам и Солсбери сыграют с Коольхофом и Скупски

Теги US Open результаты ATP Раджив Рам Нил Скупски Джо Солсбери Уэсли Коольхоф Теннис

Раджив Рам и Джо Солсбери сыграют за титул с Уэсли Коольхофом и Нилом Скупски.

Рам и Солсбери – действующие чемпионы, также они победители Australian Open-2020. Коольхоф и Скупски борются за свой первый титул на «Больших шлемах».

US Open

Нью-Йорк, США

29 августа – 11 сентября 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) Уэсли Коольхоф (Нидерланды) / Нил Скупски (Великобритания)
Дата проведения
9 сентября, 19.00
Онлайн матча

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