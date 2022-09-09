US Open. Пары. Финал. Рам и Солсбери сыграют с Коольхофом и Скупски

Раджив Рам и Джо Солсбери сыграют за титул с Уэсли Коольхофом и Нилом Скупски.

Рам и Солсбери – действующие чемпионы, также они победители Australian Open-2020. Коольхоф и Скупски борются за свой первый титул на «Больших шлемах».

US Open

Нью-Йорк, США

29 августа – 11 сентября 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал