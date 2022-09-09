US Open. Пары. Финал. Рам и Солсбери сыграют с Коольхофом и Скупски

Раджив Рам и Джо Солсбери сыграют за титул с Уэсли Коольхофом и Нилом Скупски.
Рам и Солсбери – действующие чемпионы, также они победители Australian Open-2020. Коольхоф и Скупски борются за свой первый титул на «Больших шлемах».
US Open
Нью-Йорк, США
29 августа – 11 сентября 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) – Уэсли Коольхоф (Нидерланды) / Нил Скупски (Великобритания)
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.00
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