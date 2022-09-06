Плишкова о выходе в четвертьфинал US Open: «Теперь сезон будет менее катастрофическим»

Бывшая первая ракетка мира ответила, изменится ли ее отношение к этому сезону после выхода в четвертьфинал .

«Конечно, изменится, потому что я считала его катастрофическим. Теперь он будет менее катастрофическим, что бы ни случилось (смеется).

В конце лета я провела несколько хороших матчей, которые придали мне уверенности. Конечно, все дело в уверенности. Все помнят, как играть в теннис. Просто иногда нужно немного расслабиться. Это возможно, только когда выиграешь пару матчей, трехсетовиков. У меня получилось на всех хардовых турнирах.

Сейчас я довольно хорошо играю, возможно, даже лучше, чем здесь в прошлом году. Я снова в четвертьфинале. Конечно, я уже побеждала следующую соперницу, так что шансы есть».

Теперь чешка поборется с Ариной Соболенко.

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