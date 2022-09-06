Рублев о матче с Тиафу: «В прошлом году на US Open он использовал трибуны, чтобы лучше играть»

Вторая ракетка России Андрей Рублев поделился ожиданиями от четвертьфинала US Open против Фрэнсиса Тиафу. Счет в личных встречах 1:1.
– Это серьезный соперник. Мы встречались пару раз, я проиграл ему в прошлом году здесь, на US Open. Конечно, он постарается использовать энергию трибун, чтобы зарядиться и лучше играть. Мне нужно дождаться своего момента и его использовать.
– Чем вам больше всего запомнился тот матч с Фрэнсисом?
– Он старался использовать трибуны, чтобы лучше играть, черпать энергию у зрителей, делать лучшие удары, не знаю, быть лучше физически.
Он очень хорошо использовал публику.