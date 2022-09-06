Рублев о матче с Тиафу: «В прошлом году на US Open он использовал трибуны, чтобы лучше играть»

Теги US Open ATP Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Теннис

Вторая ракетка России Андрей Рублев поделился ожиданиями от четвертьфинала US Open против Фрэнсиса Тиафу. Счет в личных встречах 1:1.

– Это серьезный соперник. Мы встречались пару раз, я проиграл ему в прошлом году здесь, на US Open. Конечно, он постарается использовать энергию трибун, чтобы зарядиться и лучше играть. Мне нужно дождаться своего момента и его использовать.

– Чем вам больше всего запомнился тот матч с Фрэнсисом?

– Он старался использовать трибуны, чтобы лучше играть, черпать энергию у зрителей, делать лучшие удары, не знаю, быть лучше физически.

Он очень хорошо использовал публику. 

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