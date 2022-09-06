Рублев о матче с Тиафу: «В прошлом году на US Open он использовал трибуны, чтобы лучше играть»

Вторая ракетка России Андрей Рублев поделился ожиданиями от четвертьфинала против . Счет в личных встречах 1:1.

– Это серьезный соперник. Мы встречались пару раз, я проиграл ему в прошлом году здесь, на US Open. Конечно, он постарается использовать энергию трибун, чтобы зарядиться и лучше играть. Мне нужно дождаться своего момента и его использовать.

– Чем вам больше всего запомнился тот матч с Фрэнсисом?

– Он старался использовать трибуны, чтобы лучше играть, черпать энергию у зрителей, делать лучшие удары, не знаю, быть лучше физически.

Он очень хорошо использовал публику.

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