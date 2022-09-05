Медведев о том, что потеряет №1: «Пока вы не сказали, я не помнил. Сейчас я огорчен. Плакать в раздевалке не буду, но все равно расстроен»

Даниил Медведев, чья защита титула US Open закончилась поражением от Ника Кириоса в четвертом круге, прокомментировал, что теперь потеряет первую строчку мирового рейтинга.

«Пока вы не сказали об этом, я не помнил. Это не очень приятно, потому что, конечно, хоть я сейчас и стараюсь держать лицо, я огорчен. Плакать в раздевалке не буду, но все равно расстроен. Несколько дней мне будет грустновато, буду сидеть в телефоне или смотреть сериал на компе.

Но о том, что я больше не буду №1, сразу после матча я не думал. На каком месте я окажусь, тоже не знаю. Наверное, на третьем-четвертом. Наверное, Алькарас тоже меня обойдет. Хотя не знаю.

Это тоже мотивирует прибавлять. Конечно, на «Шлемах» в этом году я был недостаточно хорош. Не победил в Австралии, хотя шанс был (вел 2:0 по сетам в финале против Рафаэля Надаля – Sports.ru). На «Уимблдоне» сыграть не смог, на «Ролан Гаррос» проиграл в четвертом круге – как и здесь. Нужно было выступать лучше. Нужно больше очков, если я хочу снова стать первым».

По итогам US Open через неделю первой ракеткой мира станет либо Рафаэль Надаль, либо Карлос Алькарас, либо Каспер Рууд.

Медведев не защитил титул US Open и потеряет первую строчку рейтинга. Кириос против него был феноменален

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