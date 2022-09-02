US Open. Расписание 6-го дня. Надаль и Швентек откроют вечернюю сессию на главных кортах, Рублев сыграет с Шаповаловым

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US Open опубликовал расписание на 3 сентября, шестой игровой день турнира.

Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.

Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00

Дневная сессия

Вечерняя сессия

Стадион Луи Армстронга

Дневная сессия

 Вечерняя сессия

Андрей Рублев (9) сыграет с Денисом Шаповаловым (19) вторым запуском на Grandstand.

Полное расписание одиночных матчей здесь.

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