US Open. Расписание 6-го дня. Надаль и Швентек откроют вечернюю сессию на главных кортах, Рублев сыграет с Шаповаловым

US Open опубликовал расписание на 3 сентября, шестой игровой день турнира.
Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.
Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00
Дневная сессия
- Юэ Юань – Джессика Пегула (8)
- Дженсон Бруксби – Карлос Алькарас (3)
Вечерняя сессия
- Ришар Гаске – Рафаэль Надаль (2)
- Ализе Корне – Даниэль Коллинс (19)
Стадион Луи Армстронга
Дневная сессия
- Гарбинье Мугуруса (9) – Петра Квитова (21)
- Петра Мартич – Виктория Азаренко (26)
- Диего Шварцман (14) – Фрэнсис Тиафу (22)
Вечерняя сессия
- Ига Швентек (1) – Лорин Дэвис
- Брэндон Накашима – Янник Синнер (11)
Андрей Рублев (9) сыграет с Денисом Шаповаловым (19) вторым запуском на Grandstand.
Полное расписание одиночных матчей здесь.
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