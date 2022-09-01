US Open. Расписание 5-го дня. Медведев сыграет после Серены последним запуском

Теги Серена Уильямс Энди Маррей US Open ATP WTA Карен Хачанов Вероника Кудерметова Даниил Медведев Людмила Самсонова Теннис

US Open опубликовал расписание на 2 сентября, пятый игровой день турнира.

Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.

Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00

Дневная сессия

Вечерняя сессия

Стадион Луи Армстронга

Дневная сессия

 Вечерняя сессия

Вероника Кудерметова (18) сыграет с Далмой Галфи вторым запуском на Grandstand. Следом за ней Карен Хачанов (27) встретится с Джеком Дрэйпером.

А на Корте №17 третьим запуском Людмила Самсонова поборется с Александрой Крунич.

Полное расписание одиночных матчей здесь.

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