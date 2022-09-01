US Open. Расписание 5-го дня. Медведев сыграет после Серены последним запуском

US Open опубликовал расписание на 2 сентября, пятый игровой день турнира.
Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.
Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00
Дневная сессия
- Энди Маррей – Маттео Берреттини (13);
- Мэдисон Киз (20) – Коко Гауфф (12).
Вечерняя сессия
- Айла Томлянович – Серена Уильямс
- Данииил Медведев (1) – Ибин У
Стадион Луи Армстронга
Дневная сессия
- Онс Жабер (5) – Шелби Роджерс (31)
- Томми Пол (29) – Каспер Рууд (5)
- Элисон Риск (29) – Сиюй Ван
Вечерняя сессия
- Бьянка Андрееску – Каролин Гарсия (17)
- Ник Кириос (23) – Джей-Джей Вульф
Вероника Кудерметова (18) сыграет с Далмой Галфи вторым запуском на Grandstand. Следом за ней Карен Хачанов (27) встретится с Джеком Дрэйпером.
А на Корте №17 третьим запуском Людмила Самсонова поборется с Александрой Крунич.
Полное расписание одиночных матчей здесь.
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