Гауфф о соцсетях: «Мне нужно жить в реальности, а не в интернете»

Финалистка ответила, как на нее влияют соцсети.

«Я пользуюсь функцией экранного времени, чтобы себя контролировать. Легко залипнуть в соцсетях. Обычно после поражений я получаю плохие комментарии. На меня они особо не влияют.

Мне нужно жить в реальности, а не в интернете. Я была на домашнем обучении, многое делала в одиночку, путешествуя в туре, всегда была одна в номере, потому что мне нравится быть наедине с собой.

Я решила, что мне нужно куда-то выбираться. В понедельник пошла гулять по Центральному парку, было здорово. Я стараюсь жить в реальности, потому что в интернете видишь недостижимые образы, а я стараюсь больше узнать о себе реальной».

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