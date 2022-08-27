Алькарас о звездном статусе: «Я скромный и всегда таким буду»

Четвертая ракетка мира ответил, какие привилегии получил в туре благодаря высокому рейтингу.

– Я бы сказал, что тренировки с лучшим игроком. Он смотрит твои матчи, знает о тебе и твоей игре.

И знакомство со многими людьми. Я совсем не почувствовал разницы, например, между прошлым годом и этим. Я просто стараюсь быть тем же парнем, что и всегда. Я совсем не почувствовал разницы.

– Как можно оставаться прежним, когда вокруг столько фанатов?

– Это трудно, но я такой. Тот же парень, что и всегда. Я скромный и всегда таким буду.

– В прошлом году вы провели на US Open несколько очень длинных матчей, дошли до четвертьфинала. Прошло 12 месяцев, чувствуете себя намного сильнее?

– Да, я сильнее и подготовленнее, чем в прошлом году. На я тоже дошел до четвертьфинала. В этом году я играл длинные и, конечно, тяжелые матчи против топов.

Думаю, я готов к турниру лучше, чем в прошлом году.

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