Дрэйпер о победе над Тимом: «В начале матча было трудно, поскольку чувствовалось, что все поддерживали Доминика»

55-я ракетка мира прокомментировал победу над во втором круге в Уинстон-Сейлеме (6:1, 6:4).

«Я очень хорошо подавал, очень стабильно. Во втором сете было тяжело, потому что ему удавались потрясающие удары. Для меня большая честь выйти на корт с Домиником. Он потрясающий игрок.

Я уверенно начал. Правильно бил по мячу, хорошо чувствовал себя в этих условиях. В начале матча было трудно, поскольку чувствовалось, что все поддерживали Доминика, я знал, что нужно играть уверенно и четко, и у меня получилось».

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