Музетти о спаде: «Я много работал, но результатов было мало. Помог психолог, с которым я раскрыл некоторые свои стороны»

Чемпион турнира в Гамбурге Лоренцо Музетти рассказал, как преодолел спад, продолжавшийся с середины прошлого сезона.

«Сложный период, когда пересеклись события в теннисе и личной жизни. Это было время подъемов и спадов, причем спады длились слишком долго. Я много работал, но результатов было мало: мне пришлось трудно, но нужно терпение. Помог психолог, с которым я раскрыл некоторые свои стороны».

Также он ответил на вопрос, завидовал ли когда-нибудь успехам и .

«Никогда. Наоборот, я за них радовался. Они подталкивали меня больше работать, ставить перед собой цели, не останавливаться на достигнутом. Я должен их поблагодарить, что они раньше пришли в тур, я мог оставаться в тени, они позволили мне тихо работать и эмоционально вовлекали в свои победы.

И я считаю, что наш пример приносит пользу всему поколению: Дзеппьери и Агаменоне вышли в полуфинале в Умаге, есть Коболли, Пассаро, и молодой Нарди уже на подходе».

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