Берреттини о победе над Тимом: «Сегодня был мой лучший матч за неделю. Я знал, что должен играть на этом уровне, чтобы его победить»

15-я ракетка мира прокомментировал выход в финал турнира в Гштааде. Сегодня он обыграл (6:1, 6:4).

Итальянец сравнил этот матч с четвертьфиналом против Педро Мартинеса, где проиграл первый сет и во втором уступал 1:5 на тай-брейке.

«Конечно, чем больше играешь, тем лучше себя чувствуешь. Сегодня был мой лучший матч за неделю, я встречался с отличным теннисистом. Я знал, что должен играть на этом уровне, чтобы его победить. Я начал намного лучше. Мой настрой был лучше, я был сильнее заряжен. Я получил удовольствие от матча.

Очень доволен своим выступлением. Я знал, что должен показать свой лучший теннис, чтобы его победить. Думаю, у меня в целом неплохо шла игра. Я хорошо подавал и принимал, играл агрессивно. Мне кажется, я давал ему время играть в его игру, и сегодня это стало решающим фактором».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе