Уимблдон. Расписание 8-го дня. Кириос, Надаль и Бадоса с Халеп сыграют на Центральном корте

«Уимблдон» опубликовал расписание на восьмой игровой день, 4 июля, когда пройдут восемь матчей четвертого круга в одиночном разряде.

Центральный корт – начало в 15:30 мск

Корт №1 – начало в 15:00

(17) – ;

(11) – Джейсон Кублер;

(20) – Армони Тан.

Корт №2 – начало в 13:00

Алекс де Минаур (19) – ;

(не раньше 15:00) – .

Полностью расписание появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это и лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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