Уимблдон. Расписание 8-го дня. Кириос, Надаль и Бадоса с Халеп сыграют на Центральном корте

«Уимблдон» опубликовал расписание на восьмой игровой день, 4 июля, когда пройдут восемь матчей четвертого круга в одиночном разряде.
Центральный корт – начало в 15:30 мск
- Ник Кириос – Брэндон Накашима;
- Паула Бадоса (4) – Симона Халеп (16);
- Рафаэль Надаль (2) – Ботик ван де Зандшульп (21).
Корт №1 – начало в 15:00
- Елена Рыбакина (17) – Петра Мартич;
- Тэйлор Фриц (11) – Джейсон Кублер;
- Аманда Анисимова (20) – Армони Тан.
Корт №2 – начало в 13:00
- Алекс де Минаур (19) – Кристиан Гарин;
- (не раньше 15:00) Ализе Корне – Айла Томлянович.
Полностью расписание появится здесь.
Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе