Уимблдон. Расписание 8-го дня. Кириос, Надаль и Бадоса с Халеп сыграют на Центральном корте

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«Уимблдон» опубликовал расписание на восьмой игровой день, 4 июля, когда пройдут восемь матчей четвертого круга в одиночном разряде.

Центральный корт – начало в 15:30 мск

Корт №1 – начало в 15:00

Корт №2 – начало в 13:00

Полностью расписание появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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