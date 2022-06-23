Монфис снялся с «Уимблдона»

Теги Гаэль Монфис Уимблдон ATP Теннис

Гаэль Монфис пропустит «Уимблдон». Он не играет с середины мая из-за травмы стопы. 

«На этой неделе я снова начал тренироваться и очень хорошо себя чувствовал. Сейчас я смогу постепенно увеличивать нагрузки и проводить на корте больше времени, чтобы набрать и физическую и игровую форму.

Но поскольку к тренировкам я вернулся только недавно, а травяной теннис и пятисетовый формат требуют больших физических усилий, мы с командой решили пропустить «Уимблдон».

Вместо этого я сосредоточусь на подготовке к летним турнирам. Я вернусь в Гамбуге, потом сыграют в Кицбюэле и поеду в США».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные