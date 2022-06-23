Монфис снялся с «Уимблдона»

пропустит . Он не играет с середины мая из-за травмы стопы.

«На этой неделе я снова начал тренироваться и очень хорошо себя чувствовал. Сейчас я смогу постепенно увеличивать нагрузки и проводить на корте больше времени, чтобы набрать и физическую и игровую форму.

Но поскольку к тренировкам я вернулся только недавно, а травяной теннис и пятисетовый формат требуют больших физических усилий, мы с командой решили пропустить «Уимблдон».

Вместо этого я сосредоточусь на подготовке к летним турнирам. Я вернусь в Гамбуге, потом сыграют в Кицбюэле и поеду в США».

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