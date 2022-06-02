Швентек одержала 34-ю победу подряд. Это восьмая по продолжительности серия в истории

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Ига Швентек обыграла Дарью Касаткину в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:2, 6:1).

Швентек победила Касаткину четвертый раз за сезон. Общий счет в личных встречах 4:1.

Полька не проигрывает 34 матча подряд. Ее победная серия занимает восьмое место среди самых длинных в истории женского тенниса.

Сегодня она сравнялась с Сереной Уильямс (34), при этом ее обходят Винус Уильямс (35), Моника Селеш (36), Мартина Хингис (37), Крис Эверт (55), Маргарет Корт (57), Штеффи Граф (66) и Мартина Навратилова (74).

Швентек вышла в финал «Большого шлема» второй раз в карьере. В прошлый раз она выиграла «Ролан Гаррос»-2020.

Титул в Париже может стать для Швентек шестым подряд в нынешнем сезоне.

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