Швентек одержала 34-ю победу подряд. Это восьмая по продолжительности серия в истории

обыграла Дарью Касаткину в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:2, 6:1).

Швентек победила Касаткину четвертый раз за сезон. Общий счет в личных встречах 4:1.

Полька не проигрывает 34 матча подряд. Ее победная серия занимает восьмое место среди самых длинных в истории женского тенниса.

Сегодня она сравнялась с (34), при этом ее обходят (35), (36), (37), (55), (57), (66) и (74).

Швентек вышла в финал «Большого шлема» второй раз в карьере. В прошлый раз она выиграла -2020.

Титул в Париже может стать для Швентек шестым подряд в нынешнем сезоне.

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