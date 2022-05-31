Руне о цели стать №1: «Я знаю, что это длинный путь. Он был еще длиннее, но теперь я все ближе»

19-летний ответил, видит ли возможность стать первой ракеткой мира. Накануне датчанин вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса (7:5, 3:6, 6:3, 6:4).

«Моя главная цель – стать №1 в мире. Не буду этого скрывать, потому что так есть и было всегда. Я знаю, что это длинный путь. Он был еще длиннее, но теперь я все ближе и ближе.

Я верю в себя и в то, что могу не только побеждать таких игроков, но и делать это на «Большом шлеме», где, как мы все знаем, они хотят показать свой максимум».

По итогам «Ролан Гаррос» Руне дебютирует в топ-30.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе