Пегула перед матчем с Тайкманн: «Она одна из тех, про кого я думаю: почему она не стоит выше в рейтинге?»

прокомментировала выход в полуфинал турнира в Мадриде.

«Мне кажется, я лучше двигаюсь на грунте, чем в прошлые годы. Вряд ли меня воспринимают как грунтового игрока. Но в особенности здесь условия подходят мне больше, чем на других турнирах. Так что я не удивлена, но рада, что я здесь».

Теперь Пегула встретится с .

«Мне кажется, мы даже не тренировались вместе. Так что много неизвестных.

Она одна из тех, про кого я думаю: почему она не стоит выше в рейтинге? Меня это немного раздражает. На мой взгляд, она должна стоять минимум в топ-50, в топ-20 (Тайкманн сейчас 35-я – Sports.ru). Она вышла в финал в Цинци, так что приятно видеть, что она вернулась и здорова. Она левша, поэтому придется к этому приспособиться, но я хорошо играю и справляюсь с этим, выходя на корт. Так что я уверена в себе».

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