Гаэль Монфис: «Хочу играть минимум до 40. Я еще четыре года могу быть занозой в заднице у молодых!»

35-летний высказался о будущем своей карьеры.

Вопрос задали в связи с решением завершить карьеру после «Ролан Гаррос». Поколение Монфиса, Тсонга, и называли новыми мушкетерами французского тенниса (по аналогии с Жаном Боротра, Анри Коше, Жаком Брюньоном и Рене Лакостом).

«Мы обсуждаем это между собой, но мы все любим этот спорт, и в конечном счете это нелегко. Так бывает. Я немного в другой ситуации, я посвежее физически, жена [Элина Свитолина] меня очень мотивирует. Если все будет хорошо, я уйду последним. Я планирую играть еще четыре года. Жо уходит, Жиль и Ришар не будут столько играть.

С учетом этого года это даже пять лет! Я хочу играть минимум до 40 лет, если тело позволит. Вот почему я внимательнее к себе прислушиваюсь. Если что-то побаливает, я не играю, стараюсь быть умнее. Но я еще четыре года могу быть занозой в заднице у молодых! (Улыбается.)»

Добряк Тсонга уходит из тенниса. Он перенес минимум 20 травм, но все равно громил величайших

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