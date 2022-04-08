Гоффен одержал 300-ю победу

Экс-седьмая ракетка мира Давид Гоффен во втором круге турнира в Марракеше обыграл Пабло Андухара – 5:7, 7:6, 6:3.

Для бельгийца эта победа стала 300-й в карьере (при 206 поражениях).

«Это был типичный грунтовый матч, где не получается с первого раза подать на сет. Такие матчи очень нужны на старте грунтового сезона.

Рад, что сохранил спокойствие, проиграв первую партию. Я не расклеился и продолжал делать все возможное, чтобы исправить ситуацию. Впереди еще один сложный матч, где я постараюсь выложиться на 100%».

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