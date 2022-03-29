Берреттини перенес операцию

Шестая ракетка мира сообщил, что перенес операцию на правой руке.

«Мы с командой общались с экспертами после того, как я снялся с турнира в Майами. После нескольких снимков и осмотров мы решили, что небольшая операция – лучшее решение для полного и быстрого восстановления.

Ранее сегодня я ее перенес и с радостью сообщаю, что все прошло очень хорошо. Врачи и команда уже обсуждают планы по возвращению на корт. Как только план будет составлен, я вам сообщу.

Как всегда, спасибо за поддержку», – написал итальянец.

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