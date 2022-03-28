Гауфф о матче со Швентек: «Я не чувствую давления. Она №1 в мире, у нее победная серия. Надеюсь, я буду играть свободно»

прокомментировала, что в 1/8 финала в Майами встретится с . Выиграв стартовый матч на турнире, Швентек гарантировала себе звание первой ракетки мира после того, как приняла решение завершить карьеру. На данный момент полька выиграла 12 матчей подряд.

«В прошлом году я играла с ней в полуфинале в Риме, и она выиграла тот матч. Надеюсь, в этот раз результат будет другим.

Если честно, я не чувствую давления. Она игрок №1 в мире, у нее сейчас победная серия. Надеюсь, я просто выйду и буду играть свободно».

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