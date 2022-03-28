Гауфф о матче со Швентек: «Я не чувствую давления. Она №1 в мире, у нее победная серия. Надеюсь, я буду играть свободно»

Кори Гауфф прокомментировала, что в 1/8 финала в Майами встретится с Игой Швентек. Выиграв стартовый матч на турнире, Швентек гарантировала себе звание первой ракетки мира после того, как Эшли Барти приняла решение завершить карьеру. На данный момент полька выиграла 12 матчей подряд.
«В прошлом году я играла с ней в полуфинале в Риме, и она выиграла тот матч. Надеюсь, в этот раз результат будет другим.
Если честно, я не чувствую давления. Она игрок №1 в мире, у нее сейчас победная серия. Надеюсь, я просто выйду и буду играть свободно».