Коккинакис о завершении карьеры Барти: «Я бы хотел, чтобы она объявила об этом в микрофон после победы на Australian Open. Вот было бы круто!»

Австралиец Танаси Коккинакис прокомментировал решение завершить карьеру в 25 лет.

«Она всего добилась в этом спорте и этого заслуживает. Я очень хорошо знаю ее агента, ее семью. Ее отец всегда пишет мне, когда я хорошо выступаю или добиваюсь успеха, он всегда отлично ко мне относился, и у них замечательная семья. Я желаю ей всего наилучшего в будущем.

Теннису однозначно будет ее не хватать. Единственное, будь я на ее месте – я бы хотел, чтобы она объявила об этом в микрофон после победы на Australian Open. Вот было бы круто! Она заслуживает всего. Она крутой игрок. Кто знает, я не исключаю, что она вернется и, возможно, снова будет играть, но посмотрим».

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