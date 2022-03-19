Рублев о победе над Димитровым: «С самого начала было важно, кто начнет диктовать игру, действовать более агрессивно»

прокомментировал победу над Григором Димитровым на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс (7:5, 6:2).

«Я играл очень хорошо. С самого начала было важно, кто будет первым: кто поведет розыгрыш, кто начнет диктовать игру, действовать более агрессивно. Мы оба хотели бы диктовать игру за счет форхенда, так что все сводилось к тому, кто сделает это первым.

Здесь один из важнейших аспектов – прием. Нужно тащить как можно больше подач, и тут такие условия, что иногда трудно подавать. Но они для всех одинаковые».

За выход в финал Рублев поборется с Тэйлором Фрицем.

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