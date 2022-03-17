Надаль 98-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерсов»

в Индиан-Уэллс обыграл Рейлли Опелку (7:6, 7:6).

Испанец 98-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерсов». Он является рекордсменом по этому показателю. Следом идут:

Роджер Федерер и Новак Джокович (87);

Энди Маррей (51);

Пит Сампрас, Давид Феррер, Томаш Бердых (45);

Андре Агасси (44).

Надаль 124-й раз выступает на «Мастерсах», то есть доходил минимум до четвертьфинала на 98 из 124 турниров (79%).

Кроме того, он проиграл раньше четвертьфинала на своих первых восьми «Мастерсах», то есть доходил минимум до четвертьфинала на 98 из последних 116 турниров этого уровня, где выступал.

У Надаля 36 титулов на «Мастерсах». Больше только у Джоковича (37).

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