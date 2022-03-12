Бадоса об ожиданиях: «Если теннисистка говорит, что не нервничает, она лжет. Не верьте ей»

рассказала, как изменилась ее жизнь, когда она вошла в топ рейтинга.

«Многое изменилось. Если честно, это большой стресс. Если теннисистка говорит, что не нервничает, она лжет. Не верьте ей. Существуют ожидания. Ты нервничаешь, ты теперь фаворит. Ты должна выигрывать как можно больше матчей.

Возможно, другие играют лучше, потому что им нечего терять. Для меня ситуация изменилась, все в новинку. Но это вызов. Я постараюсь с ним справиться».

Также седьмая ракетка мира прокомментировала 21-й титул на «Больших шлемах».

«Просто нет слов. Это безумие. Он один из лучших спортсменов в истории. Это немыслимо. Он уступал 0:2 по сетам – и не 70-й ракетке мира, а , так что все еще безумнее. Он вдохновляет всех спортсменов. Он мой кумир, что я могу сказать?»