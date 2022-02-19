Остапенко о титуле в Дубае: «Очень хотела победить, потому что люблю играть в финале, но ненавижу в нем проигрывать»

оценила свою игру после победы на турнире в Дубае. Сегодня она обыграла (6:0, 6:4) – теперь у Остапенко пять победных и шесть проигранных финалов.

«Сегодня я играла очень хорошо. Я довольна неделей в целом, потому что в каждом круге приходилось играть с очень сложными соперницами.

Я боролась до последнего очка, даже отыграла матчбол у Петры [Квитовой в четвертьфинале]. Все матчи были очень трудными, и я боролась – это было главное, потому что, если честно, не было другого выбора. Но я очень довольна тем, как играла всю неделю, и думаю, что так я стану увереннее.

Я знала, что сегодня будет трудный матч, и вышла на корт очень сосредоточенной. Я очень хотела победить, потому что люблю играть в финале, но ненавижу в нем проигрывать. Поэтому мне очень хотелось взять этот титул. Сегодня у меня был правильный настрой, и я хорошо играла».

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе