Тим о возвращении в тур: «Основная цель – играть как раньше, когда я знал, что могу победить любого. И если все сложится, то ближе к лету так и будет»

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим рассказал о целях перед возвращением в тур.

Напомним, он восстановился после травмы запястья, но ему пришлось сняться с турниров в Южной Америке из растяжения связок между указательным и средним пальцами. Теперь он планирует выступить на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

«Конечно, потребуется время, чтобы полноценно вернуться в игровой ритм, это произойдет не на первом и не на втором турнире. Основная цель – снова играть как раньше, когда я был в топ-3, боролся за крупнейшие титулы. Когда я выходил на корт и знал, что могу победить любого. Вот цель, ради которой я работаю каждый день. И если все сложится, то ближе к лету так и будет».

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