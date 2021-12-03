«Люди до сих пор не понимают, как сделать так, чтобы я проиграл. Меня надо поддерживать». Медведева освистали после матча за празднование

Вторая ракетка мира за 1 час 7 минут обыграл Яна-Леннарда Штруффа в полуфинале Кубка Дэвиса (6:4, 6:4).

После победы Медведев размахивал руками, успокаивая публику. Затем российский №1 подошел к трибуне, активно указывал на корт и топал. После этого он продолжил праздновать.

Во время послематчевого интервью на корте публика освистала Медведева.

«Это началось в 2019-м, но я не устану повторять – люди до сих пор не понимают, как сделать так, чтобы я проиграл. Меня надо поддерживать.

Так что все нормально, продолжайте. А я буду побеждать», – прокомментировал Медведев.

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