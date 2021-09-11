Радукану – первый квалифаер в истории, победивший на «Большом шлеме». Она всего второй раз выступала на ТБШ – это тоже рекорд

18-летняя Эмма Радукану стала чемпионкой US Open, обыграв в финале 19-летнюю Лейлу Фернандес – 6:4, 6:3.

Британка – первый игрок в истории, победивший на «Большом шлеме», попав в основную сетку из квалификации. До нее никто даже не выходил из квалификации в финал – ни в женском туре, ни в мужском.

В 10 матчах на US Open Радукану не проиграла ни сета. Только в одной партии она уступила пять геймов – это было еще в квалификации. В основной сетке она отдала соперницам 34 гейма. На US Open это минимум с 2014-го, когда Серена Уильямс взяла титул, проиграв 32 гейма.

Британка всего второй раз играла в основе турнира «Большого шлема». Ранее быстрее всех первый ТБШ выиграли и Бьянка Андрееску, которым для этого понадобилось четыре попытки.

Для Радукану это вообще всего четвертое выступление на турнире уровня . Она стала третьей теннисисткой, выигравшей первый титул основного тура на «Большом шлеме». До нее это сделали («Ролан Гаррос»-2017) и («Ролан Гаррос»-2020).

Кроме того, он стала самой молодой чемпионкой «Большого шлема» с тех пор, как в 17 лет выиграла «Уимблдон»-2004.

Еще Радукану – вторая чемпионка US Open, не входящая в топ-100. В 2009-м Ким Клейстерс взяла титул, вообще не имея рейтинга.

По итогам турнира британка поднимется со 150-й строчки рейтинга на 23-ю. На US Open она заработала 2040 очков.

US Open взяла 18-летняя Радукану – она любит мотоциклы, только окончила школу и уже снялась для Vogue

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