Радукану – первый квалифаер в истории, победивший на «Большом шлеме». Она всего второй раз выступала на ТБШ – это тоже рекорд

18-летняя Эмма Радукану стала чемпионкой US Open, обыграв в финале 19-летнюю Лейлу Фернандес – 6:4, 6:3.
Британка – первый игрок в истории, победивший на «Большом шлеме», попав в основную сетку из квалификации. До нее никто даже не выходил из квалификации в финал – ни в женском туре, ни в мужском.
В 10 матчах на US Open Радукану не проиграла ни сета. Только в одной партии она уступила пять геймов – это было еще в квалификации. В основной сетке она отдала соперницам 34 гейма. На US Open это минимум с 2014-го, когда Серена Уильямс взяла титул, проиграв 32 гейма.
Британка всего второй раз играла в основе турнира «Большого шлема». Ранее быстрее всех первый ТБШ выиграли Моника Селеш и Бьянка Андрееску, которым для этого понадобилось четыре попытки.
Для Радукану это вообще всего четвертое выступление на турнире уровня WTA. Она стала третьей теннисисткой, выигравшей первый титул основного тура на «Большом шлеме». До нее это сделали Алена Остапенко («Ролан Гаррос»-2017) и Ига Швентек («Ролан Гаррос»-2020).
Кроме того, он стала самой молодой чемпионкой «Большого шлема» с тех пор, как Мария Шарапова в 17 лет выиграла «Уимблдон»-2004.
Еще Радукану – вторая чемпионка US Open, не входящая в топ-100. В 2009-м Ким Клейстерс взяла титул, вообще не имея рейтинга.
По итогам турнира британка поднимется со 150-й строчки рейтинга на 23-ю. На US Open она заработала 2040 очков.
US Open взяла 18-летняя Радукану – она любит мотоциклы, только окончила школу и уже снялась для Vogue