Медведев после предупреждения от судьи: «Ой, простите. Кажется, я кого-то убил, да?»

Россиянин Даниил Медведев поспорил с судьей и супервайзером по ходу первого сета полуфинала US Open против .

При счете 2:3 на брейк-пойнте у Тима Медведев допустил ошибку в первом ударе после приема. Он попросил повтор – в случае аута на подаче он бы подавал вторым мячом, а в случае попадания подачи – проиграл гейм. Судья на вышке отказал ему в повторе, потому что он якобы попросил его слишком поздно.

После этого Медведев пошел на половину корта Тима, чтобы показать след от мяча, – и получил за это предупреждение (этого делать нельзя).

«US Open – это цирк. Мы уже видели, что произошло в четвертом круге (Новака Джоковича дисквалифицировали за попадание мячом в линейную судью – Sports.ru). Что я сделал, чтобы получить предупреждение? (Супервазйзер ответил, что он перешел сетку – .ru).

Ой, простите. Кажется, я кого-то убил, да? Мои извинения. Мои искренние извинения за то, что я пошел на его половину. Господи», – рассказывал он супервайзеру.

Повтор в телетрансляции показал, что подача Медведева на самом деле была в большом ауте. Первый сет он в итоге проиграл 2:6.

Матч судит француз Дамьен Дюмусуа – работавший на прошлогодней встрече Медведева с Фелисиано Лопесом, во время которой россиянин показал средний палец трибунам.

Теннис – самый одинокий вид спорта, на игроков безумное давление. Поэтому в нем много истерик и психов